Интенсификацию образовательного взаимодействия Беларуси и Венесуэлы обсудили в Каракасе

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Боливарианской Республике Венесуэла Андрей Молчан 27 января провел переговоры с венесуэльским министром университетского образования Сесаром Тромписом. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в посольстве нашей страны в Венесуэле.
"С учетом заключенного межправительственного соглашения о сотрудничестве Беларуси и Венесуэлы в области образования стороны обсудили возможные направления интенсификации взаимодействия в сфере университетского образования", - отметили в дипломатической миссии.
В центре внимания были также темы обучения венесуэльских студентов в белорусских высших учебных заведениях по наиболее востребованным для венесуэльской стороны специальностям. Стороны наметили перспективы межвузовского взаимодействия посредством организации конференций, семинаров и форумов.-0-