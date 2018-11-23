Интенсивность двусторонних контактов Беларуси и Германии существенно возросла - Сидоренко

23 ноября, Берлин /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Интенсивность двусторонних контактов Беларуси и Германии существенно возросла. Такую точку зрения выразил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Германии Денис Сидоренко на встрече с белорусской делегацией во главе с председателем Белорусской общественной организации "Породненные города" Борисом Батурой, передает корреспондент БЕЛТА.

Дипломат отметил, что данная встреча посвящена одновременно двум весьма значимым событиям в белорусско-германском сотрудничестве - 10-й конференции городов-побратимов Германии и Беларуси, а также первому официальному визиту в ФРГ делегации рабочей группы Национального собрания Беларуси по сотрудничеству с Бундестагом ФРГ. "Это свидетельствует о высокой, возросшей интенсивности наших двусторонних контактов, - сказал дипломат.- При этом в белорусской столице параллельно открылся XVI Минский форум, который также является важной площадкой для белорусско-германского диалога".

Денис Сидоренко особо отметил тот факт, что этот год стал беспрецедентно богатым на события: состоялся первый в истории двусторонних отношений официальный визит в Беларусь президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, в Минске прошла встреча Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности.

По его мнению, устойчивое развитие сотрудничества с Германией немыслимо без тесных межпарламентских контактов и разностороннего взаимодействия на региональном уровне. Посол рассчитывает, что нынешний визит членов рабочей группы Национального собрания Беларуси по сотрудничеству с парламентом ФРГ придаст дополнительный импульс парламентскому диалогу.

"Надеемся, что юбилейная конференция городов-побратимов двух стран в Виттенберге будет также способствовать развитию сотрудничества между Беларусью и Германией, активизации контактов между людьми, формированию надежных, дружественных связей,- продолжил Денис Сидоренко.- Именно в рамках института партнерства наиболее успешно осуществляются культурные, образовательные, спортивные, молодежные обмены, осуществляется гуманитарное сотрудничество, реализуются совместные проекты по тематике устойчивого развития и местного самоуправления".-0-