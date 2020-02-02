Интерес США к Беларуси растет - американский политолог

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интерес США к Беларуси растет, такое мнение высказал америкаский политолог, директор консалтинговой компании Kissinger Associates Томас Грэм в программе "Контуры" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Комментируя приезд в Беларусь государственного секретаря США Майкла Помпео, эксперт напомнил, что ранее с визитом в нашей стране был Джон Болтон в качестве советника Президента США по национальной безопасности.

"Это показывает, что интерес к Беларуси растет, что мы хотели бы налаживать наши отношения. Поэтому я думаю, что в перспективе мы будем иметь гораздо более тесный и постоянный контакт между нашими странами. Думаю, что есть очень много позитива впереди у наших отношений", - сказал Томас Грэм.

Сейчас, по мнению американского политолога, главный вопрос - как налаживать двухсторонние отношения. "Недавно договорились восстановить дипломатические контакты на уровне послов. Это шаг вперед", - подчеркнул он. К тому же есть экономический интерес к развитию контактов.

Томас Грэм отметил, что некоторое время у Беларуси и США были сложные отношения, не было серьезных контактов, однако сейчас другая ситуация. "Беларусь старается сохранить свою независимость, мы хотели бы показать, что поддерживаем такую политику", - добавил он.-0-