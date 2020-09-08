Интервью Лукашенко будет обсуждаться в России не менее недели - эксперт

8 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Интервью Президента Беларуси Александра Лукашенко, которое он дал сегодня представителям ведущих российских СМИ, будет обсуждаться в России не менее недели. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом БЕЛТА заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Павел Фельдман.

Лукашенко дал интервью ведущим российским СМИ На интервью к главе белорусского государства приехали главный редактор международного телеканала Russia Today Маргарита Симоньян, корреспондент "Первого канала" Антон Верницкий, ведущий программы "Вести" на телеканале "Россия 1" Евгений Рожков, главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян.

"Уверен, что на следующую неделю это интервью станет главным информационным поводом, за ним будут следить практически все россияне, интересующиеся политикой, международными отношениями. Да что там говорить, у огромного числа граждан России родственники, друзья живут в Беларуси", - сказал эксперт.

По его мнению, подавляющее большинство рядовых россиян волнуют в первую очередь межкультурные взаимоотношения двух народов. "Не получится ли, что все эти попытки раскачивания белорусской лодки поссорят наши народы, вобьют клин между ними, и мы таким образом потеряем своего ближайшего брата на постсоветском пространстве? Все россияне по этому поводу очень переживают. Помимо политических отношений и экономических связей это возможность встречаться со своими родственниками и близкими, видеться с ними, общаться так, как мы делали это все последние годы", - отметил Павел Фельдман.

"Второй вопрос, который волнует, - это, конечно, судьба действующего Президента Беларуси, у которого в современной России довольно много симпатизантов, и это всем известно, - продолжил эксперт. - Он достаточно популярен на постсоветском пространстве. Поэтому хотелось бы, чтобы его дальнейшая судьба сложилась максимально благополучно с сохранением его личной безопасности, здоровья его и его семьи, чтобы никто и ничто им не угрожало, включая протестующих, которые готовы выходить за рамки законов, прав и обязанностей и применять несанкционированные средства в отношении представителей власти".

Павел Фельдман полагает, что интервью белорусского Президента российским СМИ из информационной повестки может вытеснить только запланированная на ближайшее время встреча лидеров Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. "Конечно, предстоящая встреча будет большим символом, - убежден эксперт. - Мы все хотим увидеть в ней некий намек, ответ на дальнейшую судьбу российско-белорусских отношений. И этот ответ, кстати, читается не только по каким-то формальным заявлениям, документам, совместно принятым декларациям, он виден в глазах лидеров двух государств: если между ними возникнет полное понимание, думаю, жители Беларуси и России прочитают это буквально по телевизионной картинке".-0-