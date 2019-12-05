Инвестиции, поддержка бизнеса и региональная повестка - Крутой о приоритетах работы первым вице-премьером

Дмитрий Крутой и Сергей Румас
5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой считает приоритетами в своей работе в правительстве привлечение инвестиций, поддержку бизнеса и работу с регионами. Сегодня премьер-министр Сергей Румас представил его в качестве нового первого вице-премьера коллективу Аппарата Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.
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"С вами разговор будет лежать в плоскости корректировки состава правительства. Я этого не скрывал: основой этап, конечно, будет после Нового года, когда правительство отчитается о результатах деятельности", - сказал Александр Лукашенко.
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До этого Дмитрий Крутой занимал должность министра экономики, ранее работал в Министерстве лесного хозяйства.
"Надеюсь, что с первых секунд включитесь в работу", - сказал Сергей Румас.
Сергей Румас
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Фото Андрея Покумейко