Ипатов: 35 наблюдателей от ОГП лишены аккредитации за подделку подписей в документах о выдвижении

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске 35 наблюдателей от Объединенной гражданской партии лишены аккредитации. Причиной стала подделка подписей в документах о выдвижении, сообщил сегодня журналистам заместитель председателя ЦИК Вадим Ипатов, передает корреспондент БЕЛТА.
Вадим Ипатов пояснил, что решение о направлении наблюдателей партия принимает на своем собрании. "Составляется протокол, который должен подписываться председателем и секретарем комиссии. В данной ситуации все делалось наспех - фамилия секретаря стоит одна, а подпись другого человека. Это стало основной причиной, что эти наблюдатели не направлены в установленном законом порядке", - сказал он.
ЦИК в процессе подготовки выборов неоднократно обращал внимание всех участников избирательной кампании на необходимость строгого соблюдения законодательства, добавил Вадим Ипатов.-0-