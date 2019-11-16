Ипатов о провокациях наблюдателей: их задача - гражданский контроль без помех комиссиям и нарушений прав избирателей

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наблюдатель своим участием в избирательной кампании обеспечивает гражданский контроль за прозрачностью выборов. Он не должен создавать помех в работе избирательных комиссий и нарушать права избирателей. Об этом заявил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя ЦИК Вадим Ипатов.

Проведение выборов в Беларуси подлежит жесткому правовому регулированию. Во главе угла - избиратель. "Остальные процессы обеспечивают его возможность тайно проголосовать за своего кандидата. Для этого создаются избирательные участки, комиссии. В том числе для того, чтобы обеспечить прозрачность процесса, осуществляется наблюдение за выборами. Это регулируется Избирательным кодексом, постановлениями ЦИК и ее методическими рекомендациями", - сказал Вадим Ипатов.

Он подробно остановился на ст. 13 Избирательного кодекса, которая определяет, что такое гласность при проведении и подготовке выборов, а также права и обязанности наблюдателей. "Любой гражданин, который аккредитован в качестве наблюдателя, должен соблюдать закон, - подчеркнул Вадим Ипатов. - Если он совершает действия, которые нарушают тайну голосования, к нему могут быть приняты меры".

Таким образом, наблюдатель не должен создавать препятствий для нормальной работы комиссии. Он не вправе находиться у столов, где выдаются бюллетени, у кабин и ящиков для голосования. Что касается фото- и видеосъемки, то этот вопрос урегулирован методическими рекомендациями ЦИК. "Наблюдатель может сделать несколько снимков, но должен согласовать свои действия с председателем комиссии, который определит, откуда и сколько может сделать фотографий", - пояснил Вадим Ипатов. Он обратил внимание, что речь идет только о фотосъемке. Если наблюдатель фотографирует или снимает с избирателем видео, а потом еще размещает это в интернете без согласия человека, то речь идет о нарушении личных неимущественных прав.-0-