Иран намерен расширять культурные контакты с Беларусью - посол

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иран намерен расширять культурные контакты с Беларусью. Это отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Ирана в Беларуси Саид Яри сегодня во время открытия выставки иранского искусства "Иран - драгоценная земля", приуроченной к 42-й годовщине победы Исламской революции в Иране, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дипломат в своем выступлении в художественной галерее "Университет культуры", где представлена экспозиция, подчеркнул: "Культура Ирана несет самое важное послание - мир. И мы желаем всем народам, в частности, дружественному народу Беларуси, мира и добра". По его словам, на выставке представлена часть яркой и самобытной культуры иранского народа.

(справа налево) председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных, ректор БГУКИ Наталья Карчевская, посол Ирана в Беларуси Саид Яри

Как отметил председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных, иранская культура наполнена глубоким философским смыслом. Он выразил мнение, что экспозиция станет важной вехой в сближении культур двух стран.

Ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств Наталья Карчевская поделилась, что это не первый совместный культурный проект вуза и Ирана. Председатель Белорусского союза художников Глеб Отчик рад тому, что год начинается с такого интересного культурного проекта.

В экспозиции показаны произведения иранских народных мастеров, изделия ручной работы и каллиграфии, ковры-картины, работы из терме (драгоценной ткани ручной работы), а также выполненные в технике минакари (украшение металла и керамики специальной эмалью) и в технике хатамкари (инкрустация по дереву).-0-

Фото Оксаны Манчук