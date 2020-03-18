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Политика
18 марта 2020, 17:18

Иран считает перспективным сотрудничество с Беларусью как членом ЕАЭС - посол

Фото посольства Ирана в Беларуси
Фото посольства Ирана в Беларуси

18 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Иран считает перспективным дальнейшее развитие сотрудничества с Беларусью, особенно учитывая членство страны в ЕАЭС. Об этом заявил корреспонденту БЕЛТА Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Беларуси Саид Яри в связи с 27-летием установления белорусско-иранских дипломатических отношений, которое отмечается 18 марта.

"Расширение взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза - важный аспект в новой дорожной карте сотрудничества между нашими странами, - отметил глава иранской дипломатической миссии. - Ратификация преференциального торгового соглашения между Ираном и ЕАЭС в прошлом году, а также председательство Беларуси в органах союза в 2020 году создают хорошие перспективы для расширения белорусско-иранских экономических связей".

"Иран и Беларусь обладают взаимодополняющими возможностями в экономике, которые пока не использованы в достаточной мере. В связи с этим планируется разработать новые подходы в сотрудничестве, мы ожидаем, что они будут сформулированы на следующем заседании совместной экономической комиссии, которое надеемся провести в этом году", - сказал дипломат.

По словам Саида Яри, иранская сторона считает необходимым более активно использовать достижения Беларуси в таких промышленных направлениях, как производство тракторов, комбайнов, автобусов и грузовиков, деревообработка. Иран в свою очередь готов предложить свои возможности в нефтехимии, фармацевтике, сфере строительных материалов, а также сельскохозяйственных продуктов.

"Иранские компании возводят в Беларуси офисные и торговые здания, сельскохозяйственные и животноводческие комплексы, производство порошковых красок. Недалеко от Минска с участием иранской стороны создан логистический центр "Прилесье", - продолжил посол. - Есть совместные проекты в области медицины и фармацевтики, между различными научными центрами. Совместная белорусско-иранская комиссия по науке и технологиям - один из важнейших механизмов координации этих проектов. Мы надеемся провести в этом году в Тегеране седьмое заседание комиссии". Наряду с этим дипломат обратил внимание, что реализации большего числа инвестиционных проектов препятствуют введенные против Ирана американские санкции.

На вопрос о возможности поставок иранской нефти в Беларусь посол ответил: "В настоящее время правительством Беларуси не было направлено официальной просьбы о закупке нефти у Ирана, и обе стороны не вели таких переговоров. Конечно, как один из крупнейших экспортеров нефти на Ближнем Востоке мы стремимся продавать нефть и нефтепродукты. Это дело носит чисто коммерческий характер, и его не следует политизировать".

"Беларусь и Иран отмечают 27 лет установления дипломатических отношений. За этот период двусторонние связи развивались на основе взаимопонимания и уважения. Состоялись встречи на высшем уровне, обмен делегациями на уровне министров, прошло 14 заседаний совместной экономической комиссии, шесть заседаний совместной комиссии по науке и технологиям, пять политических консультаций, пять заседаний совместных консульских комиссий, подписан ряд важных двусторонних документов", - резюмировал посол.

Саид Яри также коснулся темы коронавируса: "К сожалению, коронавирус в настоящее время захватывает весь мир. Иран не стал исключением, и несмотря на все предпринятые санитарные и медицинские меры вирус за последние недели распространился быстрыми темпами". Дипломат считает, что следует объединить усилия всех стран мира для противостояния пандемии.-0-

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