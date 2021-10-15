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15 октября 2021, 15:24

Исаченко: мы ждем от ООН осуждения бесцеремонного вмешательства во внутренние дела Беларуси

Фото Совета Республики
Фото Совета Республики

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня заместитель председателя Совета Республики, национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития Анатолий Исаченко выступил с приветственным словом на открытии регионального форума по устойчивому развитию Гомельской области. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

Вице-спикер обратил внимание на непрекращающиеся попытки беспрецедентного внешнего давления на Беларусь, а также подчеркнул, что такие шаги ряда государств подрывают перспективы достижения ЦУР не только Республикой Беларусь.

"В этих условиях мы как одно из государств - учредителей ООН ждем от этой влиятельной международной организации осуждения бесцеремонного вмешательства во внутренние дела независимого и миролюбивого государства. Однако приходиться констатировать, что в эти негативные процессы были вовлечены и представители системы ООН, работающие в нашей стране", - сказал Анатолий Исаченко.

По его мнению, подобные действия недопустимы и опасны. "Они разрушают существующую систему миропорядка и отнимают перспективы жизни в безопасности и согласии у миллионов людей", - отметил зампредседателя Совета Республики.

Вице-спикер подчеркнул, что, невзирая на внешние вызовы, вопросы создания комфортных условий для жизни граждан продолжают оставаться приоритетными. По мнению Анатолия Исаченко, в сложных экономических и политических условиях в Беларуси удалось сформировать национальную модель, которая защищает простого человека, являющегося основным богатством государства.

В контексте устойчивого развития Беларуси на передний план выходят регионы. Зампредседателя Совета Республики отметил, что каждый белорус независимо от места жительства должен иметь удобные условия проживания и труда, развитую социальную инфраструктуру, а также возможности для духовного и творческого роста.

"Сегодня мы ориентируем каждую область на более активную работу по подготовке и принятию региональной стратегии устойчивого развития до 2035 года. Данный документ является по своей сути дорожной картой, позволяющей преломить ЦУР к конкретному региону с учетом существующих там особенностей", - сказал национальный координатор по достижению ЦУР.-0-

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