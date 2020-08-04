Исаченко: Послание Президента должно стать предметом анализа и руководством к действию для каждого

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Послание белорусскому народу и Национальному собранию должно стать предметом глубокого анализа и руководством к действию для каждого. Об этом сегодня заявил заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко, закрывая третью внеочередную сессию верхней палаты парламента, сообщает БЕЛТА.

Президент в своем Послании обозначил основные направления внутренней и внешней политики страны. "Они должны стать предметом глубокого анализа и руководством к действию для каждого из нас", - подчеркнул Анатолий Исаченко. Он обратил внимание, что выступление Президента состоялось фактически на стыке двух пятилеток. "Сформулированные главой государства установки и задачи должны лечь в основу Программы социально-экономического развития страны на 2021-2025 годы. Их необходимо учитывать государственным органам в своей повседневной деятельности и соизмерять с ними свои инициативы и решения", - считает вице-спикер.

По его словам, Совет Республики также должен внести весомый вклад в реализацию положений Послания. Анатолий Исаченко перечислил некоторые из задач, в решении которых должна принять самое активное участие верхняя палата парламента. Это защита интересов отечественных производителей, поддержка социально ответственного бизнеса, создание комфортных условий жизни на селе, обеспечение равномерного развития регионов, противодействие угрозам на информационном поле.

"Наша обязанность - довести ключевые тезисы обращения Президента до граждан, провести широкую разъяснительную работу, привлечь к ней членов местных Советов депутатов. Важно организовать эту работу в формате диалога. Нужно знать и понимать, что думают люди о проблемах, затронутых главой государства, и какие пути их решения видят. Обратная связь позволит достичь максимального результата в реализации программных установок Президента", - убежден вице-спикер.

"Спрос на правду и справедливость растет, это подчеркнул в своем Послании глава государства. Поэтому формализм, равнодушие и дистанцированность просто недопустимы. Беларусь всегда была и должна остаться территорией стабильности и благополучия. Этому должен способствовать и Совет Республики, - продолжил он. - Взвешенная конституционная реформа, своевременная актуализация действующего законодательства, оперативное разрешение проблем, волнующих наших сограждан, повышение эффективности взаимодействия государственных органов, активное продвижение национальных интересов методами парламентской дипломатии - все это зона внимания и ответственности парламентариев".

Парламентариям, по его словам, предстоит уделить пристальное внимание работе с молодежью. "И на этом тоже сделал особый акцент в своем выступлении глава государства. Молодежь - это огромная общественно-политическая сила. Молодые, активные, самостоятельные и целеустремленные люди необходимы во всех без исключения сферах жизнедеятельности общества: от науки до политики, от культуры до экономики", - отметил Анатолий Исаченко.

Вице-спикер напомнил, что 2 июля состоялось первое заседание Молодежного совета (парламента) при Национальном собрании. Архитектура молодежного парламентаризма от местного до республиканского уровня выстроена. "Сейчас наша задача - содействовать активной работе Молодежного парламента и реализации его инициатив и проектов", - сказал заместитель председателя Совета Республики.

Выборы Президента Анатолий Исаченко назвал главным политическим событием. Он подчеркнул, что ответственность за мир и порядок в прекрасной стране лежит на каждом, и пожелал с честью выдержать этот жизненный экзамен.-0-

Фото Рамиля Насибулина