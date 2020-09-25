Исаченко: президенты двух стран приглашены на Форум регионов Беларуси и России

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президенты двух стран приглашены на VII Форум регионов Беларуси и России, который пройдет 28-29 сентября в Минске и Минской области, заявил журналистам заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Президенты приглашены. Формат прорабатывается", - сказал Анатолий Исаченко.

Зампред отметил, что страны заинтересованы в активизации взаимодействия между регионами, и форум является именно такой площадкой. В первый день работы он объединит около 1,5 тыс. участников, во второй день ожидается около 300. Российскую делегацию представят 120 участников, в их числе около 20 руководителей субъектов хозяйствования.

VII Форум регионов Беларуси и России будет посвящен теме "Историческое наследие Великой Победы как основа развития социально-экономических и духовных связей народов Беларуси и России". Запланировано проведение пяти секций по нескольким тематическим направлениям: парламентское сотрудничество, совместные экономические проекты, подвиг советского народа в Великой Отечественной войне, противодействие героизации нацизма, повышение активности сельской молодежи. Пройдут также совместное заседание деловых советов Беларуси и России и экспертная сессия высокого уровня на тему "Образование как основа исторической памяти и дальнейшего интеграционного развития Союза Беларуси и России".

Председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович, заместитель Председателя Совета Республики Национального собрания Анатолий Исаченко и председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков

Вопросы регионального сотрудничества, выполнения документов, принятых на предыдущих форумах, развития научно-технического сотрудничества двух стран рассмотрят на заседании Межпарламентской комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси и Совета Федерации Федерального собрания России по межрегиональному сотрудничеству.

Центральным событием форума станет пленарное заседание, на котором будут подведены итоги работы секций, обсуждены ключевые вопросы и принят итоговый документ. Во время пленарного заседания и встречи председателя Совета Республики и председателя Совета Федерации с руководителями регионов Беларуси и субъектов Российской Федерации запланировано подписание соглашений о сотрудничестве и коммерческих контрактов.-0-

Исаченко: около 70 соглашений планируется подписать по итогам Форума регионов Беларуси и России VII Форум регионов Беларуси и России будет посвящен теме "Историческое наследие Великой Победы как основа развития социально-экономических и духовных связей народов Беларуси и России".

"Белнефтехим" на Форуме регионов планирует подписать контракты с РФ на более чем $100 млн "Планируется подписание контрактов на поставку в Российскую Федерацию продукции на общую сумму более $100 млн. Перечень продукции включает синтетические волокна и нити, стеклоткани, полиэтилен, шины, фталевый ангидрид, алкидные смолы, противогололедные реагенты", - пояснили в пресс-службе.