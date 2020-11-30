Исаченко: возрастают риски прямого иностранного вмешательства во внутренние дела стран ОДКБ

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возрастают риски прямого иностранного вмешательства во внутренние дела стран ОДКБ, заявил заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси, член совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности Анатолий Исаченко во время заседания совета и тринадцатого пленарного заседания ПА ОДКБ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Прежде всего хочу от имени белорусской стороны поблагодарить всех за плодотворную работу. Сделано немало, особенно с учетом непростой геополитической ситуации. Отдельно хочу акцентировать внимание на возросших рисках прямого иностранного вмешательства во внутренние дела стран ОДКБ, - сказал Анатолий Исаченко. - Парламентская дипломатия призвана способствовать снижению напряженности. Но мы видим, как отдельные парламенты стран Запада принимают разного рода недружественные резолюции. И все это происходит на фоне демонтажа основных геополитических договоренностей. В текущем месяце США в одностороннем порядке вышли из очередного международного договора. На этот раз из Договора по открытому небу, участником которого является Беларусь. Налицо деградация международных правовых механизмов по контролю над вооружениями. Вывод один - такой непростой обстановке противостоять можно только коллективными усилиями".

Зампредседателя Совета Республики отметил важность вступившего в силу в 2019 году Соглашения о сотрудничестве государств - членов ОДКБ в области обеспечения международной информационной безопасности, а также своевременность принятия в связи с этим ассамблеей концепции, плана действий и инструментария в вопросах противодействия кибервызовам и угрозам.

По словам Анатолия Исаченко, в условиях нарастания глобальных террористических угроз исключительную актуальность имеет деятельность ОДКБ по реализации Контртеррористической стратегии ООН. ОДКБ необходимо наращивать контакты с контртеррористическими структурами и уполномоченными лицами не только ООН, но и ОБСЕ, СНГ и ШОС.

Мероприятие проходит под руководством председателя Государственной думы Федерального собрания России, председателя ПА ОДКБ Вячеслава Володина в формате видеоконференции. В составе белорусской делегации - член Президиума Совета Республики Сергей Рачков, депутат Палаты представителей Игорь Лавриненко и заместитель генерального секретаря Совета МПА СНГ - полномочный представитель Национального собрания Беларуси Виктор Когут.

В повестке дня - 12 вопросов. Особое внимание уделено итогам работы по реализации приоритетов председательства России в ОДКБ в 2020 году, обстановке в зоне ответственности ОДКБ и мерах по противодействию вызовам и угрозам коллективной безопасности.

Для рассмотрения парламентариям представлены три проекта рекомендаций, проекты концепции плана действий и инструментария в вопросах противодействия кибервызовам и угрозам, а также программы деятельности ПА ОДКБ по сближению и гармонизации национального законодательства государств ОДКБ на 2021-2025 годы.-0-

Фото Оксаны Манчук

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