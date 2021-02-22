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22 февраля 2021, 15:17

Исаченко встретился с постоянным представителем Программы развития ООН в Беларуси

Фото пресс-службы Совета Республики
Фото пресс-службы Совета Республики

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Совета Республики, национальный координатор по достижению ЦУР Анатолий Исаченко сегодня встретился с постоянным представителем Программы развития ООН в Беларуси Александрой Соловьевой. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

Стороны обсудили взаимодействие в работе по достижению Целей устойчивого развития в Беларуси, приоритетность зеленой экономики, а также потенциал сотрудничества в области реализации ЦУР в регионах, в том числе пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС.-0-

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