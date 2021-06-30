Исаченко: заседание МПК - возможность обсудить роль регионов в процессе интеграции Беларуси и России

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета Федерации по межрегиональному сотрудничеству - возможность открыто обсудить актуальные вопросы двустороннего взаимодействия и роль регионов в этом важном процессе. Об этом заявил заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко во время заседания МПК МПК на полях VIII Форума регионов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

"Как и в прошлом году, мы проводим заседание межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета Федерации по межрегиональному сотрудничеству в режиме видеоконференции. Наверное, с учетом текущей эпидемиологической ситуации - это наиболее рациональный и оптимальный формат для коммуникации. На полях VIII Форума регионов Беларуси и России состоялись секционные заседания, где был рассмотрен широкий спектр тем, посвященных вопросам цифровизации в различных сферах, а также научно-техническому сотрудничеству двух стран. Сегодняшнее заседание межпарламентской комиссии - это еще одна отличная возможность открыто обсудить актуальные вопросы двустороннего взаимодействия и роль регионов в этом важном процессе", - сказал Анатолий Исаченко.

На заседании будет рассмотрен ход выполнения итогового документа VII Форума регионов Беларуси и России, который был посвящен историческому наследию Победы в Великой Отечественной войне. "Также мы рассмотрим вопросы и перспективы кооперации между субъектами хозяйствования. Это крайне актуальная тема, особенно в контексте импортозамещения, которое является важной составляющей промышленной политики Беларуси и России, - отметил зампредседателя Совета Республики. - Обсудим согласованную политику в сфере охраны окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов. Кроме того, нам необходимо принять решение по проекту повестки следующего заседания МПК, уже девятого по счету".

Анатолий Исаченко подчеркнул, что программа заседания достаточно насыщенная и разноплановая. "Уверен, что нас ожидает содержательный диалог, обмен мнениями и идеями, которые будут востребованы в процессе дальнейшей интеграции Беларуси и России", - заключил он.

VIII Форум регионов Беларуси и России стартовал 29 июня и пройдет по 1 июля. Его основные мероприятия организованы в режиме видеоконференции из-за пандемии COVID-19.-0-

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Фото Андрея Покумейко