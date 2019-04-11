Испания отмечает роль Беларуси как гаранта стабильности в Восточноевропейском регионе

Во время церемонии вручения верительной грамоты. Фото посольства Беларуси в Испании

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Испании Павел Пустовой вручил верительные грамоты Королю Испании Филиппу VI. Об этом БЕЛТА сообщили в белорусской дипмиссии.

Филипп VI с удовлетворением отметил высокий уровень белорусско-испанского сотрудничества в различных областях, особенно обратив внимание на развитие сферы информационных технологий в Беларуси. "Король Испании подчеркнул значительную роль Беларуси как гаранта стабильности в Восточноевропейском регионе, а также дал положительную оценку усилиям Беларуси в деле урегулирования ситуации на юго-востоке Украины", - рассказали в посольстве.

Павел Пустовой в свою очередь отметил, что во время своей дипломатической миссии приложит все усилия для активного развития отношений между Беларусью и Испанией.-0-