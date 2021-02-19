Исполком СНГ и ЕЭК налаживают взаимодействие в научно-технической и инновационной сферах

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполнительный комитет СНГ и Евразийская экономическая комиссия налаживают взаимодействие в научно-технической и инновационной сферах. Об этом БЕЛТА сообщили в Департаменте экономического сотрудничества Исполкома СНГ.

Представители департамента экономического сотрудничества Исполнительного комитета СНГ приняли участие в работе второго заседания Президиума Научно-технического совета при председателе Коллегии Евразийской экономической комиссии, которое состоялось 17 февраля в Москве. "Участники заседания обсудили перспективы взаимодействия Исполнительного комитета СНГ и ЕЭК по вопросам совместной реализации Межгосударственной программы инновационного сотрудничества СНГ на период до 2030 года. Отмечена важность развития сотрудничества с учетом активизации деятельности в научно-технической и инновационной сферах как в рамках Содружества, так и ЕАЭС", - рассказали в ведомстве.

Также с целью практической реализации Меморандума об углублении взаимодействия между Евразийской экономической комиссией и Исполнительным комитетом Содружества от 27 ноября 2018 года исполкомом было предложено рассмотреть возможность участия представителей ЕЭК в работе Межгосударственного совета по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах.-0-