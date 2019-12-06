Исполнительный директор ЮНФПА посетит Беларусь 6-9 декабря

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель генерального секретаря ООН, исполнительный директор Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) Наталия Канем посетит Беларусь 6-9 декабря. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

"Запланирован ряд встреч с руководством органов государственного управления, в том числе с заместителем министра иностранных дел Беларуси Андреем Дапкюнасом", - рассказали в пресс-службе.

Программой визита также предусмотрена встреча с вице-премьером Игорем Петришенко.

Заместитель генсекретаря ООН планирует посетить РНПЦ "Мать и дитя" и принять участие в пленарном заседании по вопросам проектной деятельности Фонда ООН в области народонаселения.-0-