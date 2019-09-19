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19 сентября 2019, 14:15

Использование модельного законотворчества в СГ возможно в сферах образования и цифровой экономики

Во время семинара
Во время семинара

19 сентября, Геленджик /Корр. БЕЛТА/. Использование модельного законотворчества в Союзном государстве может быть приоритетным в сферах образования и цифровой экономики. Такое мнение на заседании постоянно действующего семинара при Парламентском собрании Союза Беларуси и России по вопросам строительства Союзного государства высказал директор Национального центра законодательства и правовых исследований (НЦЗПИ) Вадим Ипатов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Помимо определения форм модельного законотворчества, в рамках Союзного государства важно выделить приоритетные сферы. По нашему мнению, к ним могут быть отнесены создание единого образовательного пространства, цифровая экономика, беспилотный транспорт, вопросы автоматизации, искусственного интеллекта", - сказал Вадим Ипатов. По его мнению, эффективность модельного законотворчества может быть обеспечена только при условии предварительного тщательного изучения законодательств Беларуси и России, отработки процедуры принятия модельных актов, обеспечивающих учет интересов обеих стран.

Принимать модельные законы может Парламентское собрание Союза Беларуси и России. Они не имеют по своей природе обязательного характера, поэтому могут быть оформлены в качестве приложения к иным актам. Опыт применения "мягкого права", то есть принятия проектов законов со статусом законодательной рекомендации, уже имелся в практике Союзного государства и СНГ.

Комиссия Парламентского собрания по законодательству и регламенту последние несколько лет занималась вопросами гармонизации законодательства двух стран. Как отметил председатель этой комиссии, член комитета российской Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров, сейчас предлагается подняться на новый уровень - на будущее закладывать модель, которая будет приниматься и в России, и в Беларуси. "Мы будем действовать уже синхронизированно. Как раз модельное законодательство дает такую возможность. Нам очень важно с коллегами в Союзном государстве выработать один понятийный аппарат касаемо искусственного интеллекта, машинного обучения. Работает группа высокого уровня, наши коллеги из исполнительной власти уже заявили, что готовятся к реализации принятия 31 дорожной карты, которые будут включать необходимые для эффективного развития направления - и социальную, и экономическую сферы. Мы как парламентарии предлагаем в том числе концепцию сближения законодательства. По тем сферам, которые мы уже обсудили, видим, что у нас очень много точек соприкосновения, мы движемся по многим направлениям вместе. Наша самая главная задача - чтобы гражданам России и Беларуси комфортно жилось, работалось, отдыхалось, чтобы они везде чувствовали себя на территории Союзного государства, как дома".

В российском Геленджике 19-20 сентября проходит 59-е заседание постоянно действующего семинара при Парламентском собрании Союза Беларуси и России по вопросам строительства Союзного государства, его тема - "Модельное законотворчество в Союзном государстве". В работе семинара принимают участие депутаты Парламентского собрания, представители Постоянного комитета Союзного государства, органов межгосударственных образований, министерств и ведомств Беларуси и России, органов власти Краснодарского края, ведущие юристы и эксперты в области права.

Обсуждается целесообразность разработки модельных законов в Союзном государстве, правовые основания, возможные формы и приоритетные сферы модельного законотворчества. Эта тема ранее рассматривалась на заседании комиссии Парламентского собрания по законодательству и регламенту. Депутаты решили вынести этот вопрос на широкое обсуждение и дополнительно проработать в рамках постоянно действующего семинара при Парламентском собрании с участием заинтересованных государственных органов и ученых двух стран.

По итогам семинара будет разработан документ, содержащий практические рекомендации. Его направят министерствам и ведомствам двух государств, другим заинтересованным структурам.

Постоянно действующий семинар при Парламентском собрании Союза Беларуси и России по вопросам строительства Союзного государства был создан по инициативе союзных парламентариев и начал работу в 2006 году. Традиционно он собирает представителей научных кругов, сторонников интеграции Беларуси и России, единомышленников в вопросах строительства Союзного государства. Формат мероприятия позволяет детально рассмотреть актуальные вопросы сотрудничества Беларуси и России в рамках Союзного государства. Высокий профессиональный уровень участников семинара позволяет вырабатывать решения по вопросам дальнейшего развития белорусско-российских отношений.-0-

Теги
законодательство заседания семинар Союзное государство
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