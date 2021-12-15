"История, достижения и перспективы": в Индии по инициативе Беларуси отпраздновали 30-летие СНГ

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. По инициативе посольства Беларуси на площадке Российского центра науки и культуры в Нью-Дели (Индия) состоялось мероприятие под названием "30 лет Содружеству Независимых Государств: история, достижения и перспективы. Взгляд из Индии". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

Организаторами мероприятия выступили посольства Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана в Индии. В качестве почетного гостя в мероприятии приняла участие государственный министр иностранных дел Индии Минакаши Лекхи. Гостями события также стали представители государственных органов, институтов и дипломатических миссий, представители диаспор.

Посол Беларуси Андрей Ржеусский подвел краткие итоги председательства Беларуси в Содружестве Независимых Государств и подчеркнул, что "дальнейшее укрепление СНГ, расширение нашего взаимодействия на всех уровнях и во всех возможных форматах, выступление с единых позиций и взаимная поддержка на международных площадках поможет справиться с рисками и угрозами национальной, региональной и международной безопасности".

Он также отметил беспрецедентное давление со стороны коллективного Запада под предлогом заботы о правах человека, с которым сталкивается не только Беларусь.

"Двойные стандарты время от времени применяются ко всем странам - участницам СНГ, и мы продолжаем в той или иной степени нести издержки в связи с необоснованным политическим либо экономическим давлением. В таких ситуациях крайне важно получать поддержку друзей и партнеров, в первую очередь по СНГ, чтобы демонстрировать принципиальность, отстаивать наши ключевые подходы и общие интересы, реагировать на экономические последствия", - сказал дипломат.

Посол России Николай Кудашев подчеркнул, что всеобъемлющее и последовательное сотрудничество в СНГ основано на принципах мирного соседства, взаимного доверия, равенства, уважения суверенитета, интересов и разнообразия друг друга. "Эта интеграция является безоговорочным приоритетом для России, и особое удовлетворение вызывает тот факт, что наше единство также становится все более заметным в Индии и других странах", - сказал он.

В свою очередь государственный министр иностранных дел Индии Минакаши Лекхи подтвердила заинтересованность Индии в сотрудничестве со всеми странами СНГ в двухстороннем формате и в формате интеграционных объединений.

Во время мероприятия также открылась фотовыставка, посвященная истории развития СНГ. Гостям были представлены для дегустации блюда национальной кухни стран Содружества, которые отражали этнические особенности и вкусовые предпочтения каждой отдельной страны и показывали разнообразие культурных традиций.-0-