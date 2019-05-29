Беларусь и Италия рассчитывают в 2020 году превысить товарооборот в 1 млрд евро

29 мая, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Италия и Беларусь рассчитывают, что в 2020 году уровень двусторонней торговли превысит 1 млрд евро. Об этом заявил сегодня журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в Беларуси Марио Джорджо Стефано Бальди, передает корреспондент БЕЛТА.

"В 2018 году товарооборот между нашими странами достиг 800 млн евро. Сейчас он также находится в стадии роста. Надеемся в 2020 году преодолеть рубеж в 1 млрд евро", - сказал посол.

Италия традиционно является важным торговым партнером Беларуси и по итогам 2018 года входит в топ-10 стран, с которыми у Беларуси наибольший уровень товарооборота.

По данным посольства Беларуси в Италии, объем двусторонней торговли между странами в прошлом году составил $912,7 млн (115,2% к 2017 году). При этом экспорт Беларуси в Италию достиг $123,9 млн, увеличившись на 26% по сравнению с 2017-м. Импорт в Беларусь продолжил расти, за счет чего сохранилось отрицательное для Беларуси внешнеторговое сальдо.

В прошлом году из Италии в Беларусь привлечено инвестиций на сумму $23,3 млн (142,7% к 2017 году). В Беларуси действует 263 предприятия с итальянским капиталом. Их число за 2018 год возросло на 20 компаний.

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