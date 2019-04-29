Италия рассчитывает на эффективное сотрудничество с Беларусью в реализации проекта Шелкового пути

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Италия рассчитывает на эффективное сотрудничество с Беларусью в реализации глобальной инициативы Шелкового пути. Об этом заявила заместитель председателя Сената Италии Паола Таверна на встрече с заместителем председателя Совета Республики Марианной Щеткиной, сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

"Я уверена, что в рамках проекта Шелкового пути наши отношения могут получить новый импульс и дальнейшее развитие", - отметила Паола Таверна. По ее словам, сложившийся между странами уровень взаимной торговли является хорошей основой для дальнейшего укрепления белорусско-итальянского сотрудничества.

В свою очередь Марианна Щеткина отметила, что в 2018 году товарооборот между странами составил почти $913 млн, что на 15% больше к уровню 2017 года. Однако это далеко не предел, подчеркнула она. На территории Беларуси действует 263 предприятия с итальянским капиталом. "Мы заинтересованы в том, чтобы их число росло, чтобы развивалось наше инвестиционное сотрудничество, реализовывались совместные проекты", - подчеркнула заместитель председателя Совета Республики.

Марианна Щеткина

Особое внимание во время переговоров уделено взаимодействию двух стран в гуманитарной сфере. Марианна Щеткина поблагодарила итальянскую сторону за поддержку Беларуси в период после аварии на Чернобыльской АЭС. "Нашей стране была оказана очень большая поддержка и помощь - около 90 тыс. белорусских детей прошли оздоровление в Италии", - напомнила она.

Марианна Щеткина выразила уверенность в том, что связи между странами будут в дальнейшем успешно развиваться, в том числе за счет межпарламентского сотрудничества. "Межпарламентский диалог содействует укреплению дружбы между нашими странами, расширению торгово-экономического сотрудничества, реализации совместных проектов", - подытожила она.-0-