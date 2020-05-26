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Политика
26 мая 2020, 14:48

Италия содействует укреплению диалога Беларуси и ЕС - посол

Джорджо Стефано Бальди. Фото из архива
Джорджо Стефано Бальди. Фото из архива

26 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Италия содействует укреплению диалога Беларуси и ЕС, в том числе в рамках "Восточного партнерства". Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в Беларуси Марио Джорджо Стефано Бальди сегодня во время онлайн-конференции в Национальном пресс-центре, посвященной белорусско-итальянскому сотрудничеству, передает корреспондент БЕЛТА.

"Существует очень важный диалог между Беларусью и ЕС, которому мы содействуем в рамках программы "Восточного партнерства", - сказал посол. - Мы содействуем этому диалогу, потому что считаем, что Беларусь и Европейский союз могут вместе расти, укреплять демократию, правовое государство и права человека".

"Беларусь - это европейская страна географически, исторически, ментально, - продолжил глава дипмиссии. - Италия содействует более тесным связям стран и континентов. И это происходит во всех сферах - политической, экономической культурной, а также в области межчеловеческих контактов. Важно, чтобы белорусская молодежь знакомилась с Европой, ездила, училась, узнавала другие страны". Он заметил, что даже во времена коронавируса взаимодействие между государствами продолжается.

Касаясь белорусско-итальянского политического сотрудничества, посол подчеркнул: "Уже прошло достаточно времени с апреля 1992 года, когда был подписан протокол об установлении дипломатических отношений. С того времени двусторонние политические отношения постепенно становились все более интенсивными. Мы открыли посольства в наших двух странах, подписали многочисленные двусторонние соглашения".

Он также заметил, что укреплению политических контактов между двумя государствами способствует обмен визитами. "Естественно, за это время состоялось много визитов, но я хотел бы обратить внимание на два из них, которые могу назвать историческими. Это визит в Минск председателя Совета Министров Италии Сильвио Берлускони в 2009 году и визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в Рим в 2016 году. Они содействовали укреплению не только двустороннего политического диалога, но и многостороннего, поскольку затронули отношения, касающиеся тех организаций, в которые входят Италия и Беларусь. В частности, ООН, ОБСЕ, ЦЕИ", - подчеркнул глава дипмиссии.-0-

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