Италия всегда оставалась в неформальной группе друзей Беларуси внутри ЕС - Рачков

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня по инициативе итальянской стороны впервые состоялась встреча председателя Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Сергея Рачкова с председателем Постоянной комиссии по иностранным делам и эмиграции Сената Итальянской Республики Вито Петрочелли. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

"Италия всегда оставалась в неформальной группе друзей Беларуси внутри Европейского союза. Мы призываем итальянскую сторону, включая парламентариев, к максимально беспристрастной и непредвзятой оценке событий в Беларуси - не поддаваясь влиянию устоявшихся штампов и стереотипов, интенсивно тиражируемых в ряде СМИ", - сказал Сергей Рачков.

В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы развития белорусско-итальянских отношений - пандемия COVID-19 и преодоление ее последствий, внутриполитическая ситуация в Беларуси, межпарламентское взаимодействие, развитие договорно-правовой базы и гуманитарное сотрудничество Беларуси и Италии. Председатель Постоянной комиссии Сената Италии передал белорусскому народу пожелание быстрейшего преодоления последствий распространения инфекции коронавируса.

Вито Петрочелли высказал обеспокоенность итальянской стороны воздействием ситуации в Беларуси на региональную стабильность и безопасность. Он поддержал предпринимаемые в Беларуси шаги по стабилизации общественно-политической ситуации. "Вопросы внутренней безопасности - предмет компетенции белорусского государства и граждан. Италия будет выступать за широкий диалог всех слоев белорусского общества", - отметил он.

Белорусский и итальянский сенаторы констатировали значительный неиспользованный потенциал торгово-экономического сотрудничества и договорились принять меры по активизации работы на этом треке двустороннего взаимодействия. Отдельно стороны остановились на вопросах активизации межпарламентского сотрудничества: по предложению итальянской стороны состоится видеоконференция между верхними палатами белорусского и итальянского парламентов с участием представителей руководства палат.

Итальянский сенатор обратился с просьбой возобновить прерванную пандемией работу по усыновлению и оздоровлению белорусских детей в Италии. Сергей Рачков подчеркнул важность этого направления взаимодействия. "Указанная тематика - отдельная историческая глава в белорусско-итальянском сотрудничестве, которая свидетельствует об уровне наших отношений, ведь только с Италией Беларусь имеет соглашение в сфере усыновления детей - граждан Беларуси. Белорусская сторона благодарна Италии за реализацию "чернобыльских" программ по оздоровлению наших детей", - добавил он.-0-

Фото Совета Республики