14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итоги председательства Таджикистана в СНГ подведут 18 декабря в Минске во время заключительного в этом году заседания Совета постоянных полномочных представителей государств - участников Содружества при уставных и других органах СНГ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Будет также рассмотрен Совместный план мероприятий Исполнительного комитета СНГ, Совета постоянных полномочных представителей государств Содружества при уставных и других органах СНГ и Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ по реализации поручений, исходящих из принятых в этом году решений высших органов Содружества, а также предложений, высказанных главами делегаций во время этих заседаний.

Кроме того, планируется подвести итоги работы Совета постпредов в 2018 году и обсудить предложения в план деятельности на будущий год.-0-