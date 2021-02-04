Итоги ВНС скорректируют законодательную деятельность Палаты представителей - Андрейченко

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работу Палаты представителей Национального собрания в части законодательных инициатив необходимо будет оперативно скорректировать с учетом итоговых документов VI Всебелорусского народного собрания. Об этом заявил сегодня председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на заседании Совета, передает корреспондент БЕЛТА.

"Несомненно, итоги Всебелорусского народного собрания будут формировать повестку дня законодательной деятельности Палаты представителей. И на ближайший год, и на перспективу. Нам нужно будет оперативно скорректировать ее с учетом поручений Президента и итоговых документов, которые будут выработаны на ВНС", - сказал, открывая заседание, Владимир Андрейченко. Так, к примеру, депутаты Палаты представителей являются инициаторами корректировки закона "О республиканских и местных собраниях". И по результатам ВНС им предстоит работа над этим проектом с учетом предложений граждан, поступивших во время собрания и перед ним.

Сегодня в Палате представителей состоялось заседание Совета. Рассмотрены вопросы подготовки законопроектов на предстоящую весеннюю сессию, а также план международного сотрудничества Палаты представителей на 2021 год. В частности, на весеннюю сессию будет вынесен проект кодекса об образовании. "Нужно подготовить комплексный, выверенный документ, способный обеспечить баланс интересов педагогов, учеников и родителей", - отметил Владимир Андрейченко. И подчеркнул, что необходимо обеспечить широкое обсуждение кодекса с общественностью, специалистами, практиками и провести в июне парламентские слушания по этой тематике.

Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту нужно завершить работу на весенней сессии над законопроектом о государственной службе. Закладываются новые подходы к подготовке кадров, разработаны требования служебной этики, предусматривается усиление дисциплины и ответственности служащих. Депутатам предложено обсудить эти моменты в своих округах.

"Нам необходимо в ближайшее время принять ряд законодательных инициатив на упреждение. Сложившаяся в Беларуси ситуация обострила важность обеспечения информационной безопасности, защиты сведений личного характера от незаконных посягательств. Поэтому Постоянной комиссии по национальной безопасности следует оперативно, в феврале, завершить работу над законопроектом о защите персональных данных", - добавил Владимир Андрейченко. И в кратчайший срок должны быть подготовлены изменения в уголовное, уголовно-исполнительное законодательства и ряд других.

Сегодня на Совете была сформирована рабочая группа из числа депутатов под руководством председателя Постоянной комиссии по законодательству Светланы Любецкой для подготовки законопроекта к весенней сессии.

Сама Светлана Любецкая подчеркнула, что фиксируется все больше случаев, когда граждане становятся жертвами мошенников, которые похищают деньги с банковских карточек, либо подвергаются давлению с использованием их личных персональных данных. "Проект, который прорабатывается, будет содержать вопросы, касающиеся как обеспечения правопорядка, так и информационной безопасности и защиты персональных данных, привлечения к уголовной ответственности лиц, которые совершают правонарушения в этой сфере", - уточнила она. Светлана Любецкая добавила, что акцент делается на защите прав личности, защите человека от посягательств на его персональные данные, от несанкционированного вторжения в его частную жизнь. "Скорее всего, расширится спектр ответственности за такие действия", - сказала депутат.

Она конкретизировала, что есть понятие обработки персональных данных - это может быть копирование, передача, снятие с различного типа источников персональной информации о человеке. "А нарушение порядка обработки персональных данных и повлечет ответственность в зависимости от последствий, наступления вреда. Законодатель предлагает все эти вопросы урегулировать", - заключила Светлана Любецкая.

Также депутатами инициирована разработка законопроекта о недопущении героизации нацизма. По словам Владимира Андрейченко, документ необходимо подготовить к началу марта этого года.

"В ближайшие месяцы мы ожидаем внесения целого блока вопросов в экономической сфере, которые востребованы бизнес-сообществом. Это проекты законов о внесении изменений в банковский кодекс, в закон о рынке ценных бумаг, о государственной регистрации и ликвидации субъектов хозяйствования, о лицензировании, об инвестициях, об экономической несостоятельности (банкротстве)", - обратил внимание Владимир Андрейченко и попросил депутатов взять эти вопросы на серьезный контроль в части согласования изменений с программным документом на пятилетку.

Предложения по корректировке законодательства, обеспечение патриотического воспитания, поднятие уровня правовой и политической культуры граждан - все это должно стать акцентами мероприятий Палаты представителей в первом полугодии, в том числе в рамках объявленного Года народного единства. Владимир Андрейченко выразил уверенность в том, что парламентарии могут играть более существенную роль и в интеграционных процессах Союзного государства, отстаивая продвижение согласованной политики в промышленной сфере, углублении кооперации, создании равных условий для субъектов хозяйствования. А также назвал уместным проведение совместных семинаров по противодействию героизации нацизма, соблюдению прав человека в европейских странах и другим актуальным темам.-0-

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Фото Андрея Покумейко