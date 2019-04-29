Итоговая декларация Группы поддержки Шелкового пути ПА ОБСЕ основана на взаимных интересах - Пирштук

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске принята итоговая декларация II Международной парламентской конференции Группы поддержки Шелкового пути Парламентской ассамблеи ОБСЕ "Один пояс и один путь: углубление сотрудничества во имя устойчивого развития и процветания", передает корреспондент БЕЛТА.

Как пояснил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Палаты представителей Болеслав Пирштук, в итоговой декларации обозначены намерения и направления работы, которые представляют взаимный интерес для стран из Группы поддержки Шелкового пути. Документ, по словам вице-спикера, не содержит условий - он основан на доброй воле государств.

Болеслав Пирштук отметил, что поднятые на международной парламентской конференции в Минске темы созвучны тем, что затрагивались на минувшей неделе на II Форуме международного сотрудничества "Пояс и путь" в Пекине. Два этих мероприятия прошли, что называется, в унисон, и озвученные на высшем уровне инициативы и предложения будут закрепляться в парламентском измерении, законодательстве, сказал вице-спикер.

Он обратил внимание, что в конференции приняли участие представители стран, которые не являются членами Группы поддержки Шелкового пути. И это говорит о растущем интересе к ее деятельности и развитию сотрудничества в регионе, убежден заместитель председателя Палаты представителей.

Первая конференция Группы поддержки Шелкового пути ПА ОБСЕ состоялась в марте 2018 года в Азербайджане. Цель минского мероприятия состояла в том, чтобы максимально полно представить экономический и инвестиционный потенциал Беларуси как важного звена экономического пояса Шелкового пути. Участники минской конференции - парламентарии и представители деловых кругов из Австрии, Азербайджана, Италии, Кыргызстана, Монголии, России, Сербии, Турции, Швейцарии. Группа поддержки Шелкового пути создана в 2017 году на 26-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ в Минске.

Деятельность группы в рамках ПА ОБСЕ направлена на расширение сфер сотрудничества и укрепление политических, экономических и культурных связей между государствами-участниками. Группа играет роль платформы, способствующей взаимовыгодным экономическим и торговым связям посредством развития транспортных коридоров, мер по упрощению перевозок и торговых процедур, содействия свободному и безопасному перемещению лиц, товаров, услуг и инвестиций.-0-