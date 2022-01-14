Иван Эйсмонт: события в Казахстане похожи на террористическую атаку с элементами цветной революции

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. События в Казахстане похожи на террористическую атаку на суверенное государство с элементами цветной революции. Такое мнение высказал председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Как по мне, это была террористическая атака на независимую республику, суверенное государство с элементами цветной революции", - сказал Иван Эйсмонт.

Он отметил, что события в Казахстане были похожи на протесты в Беларуси после президентских выборов. Однако если белорусским властям удалось быстро купировать ситуацию и не допустить ее эскалации, то в Казахстане протестующие сумели завладеть оружием, что привело к большому количеству жертв как со стороны правоохранителей, так и среди гражданских лиц.

"Если бы мы на той стадии, когда эти люди (протестующие. - Прим. БЕЛТА) собирались добраться до оружия, жестко не пресекли это, нас бы ожидало то же самое?" - спросил председатель Белтелерадиокомпании у своих коллег.

Директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук убежден, что именно по казахстанскому сценарию и развернулись бы события в Беларуси, если бы правоохранители не приняли адекватные складывающейся ситуации меры. "Эта картинка (события в Казахстане. - Прим. БЕЛТА) - это то, чего мы избежали. Избежали как раз таки благодаря решительности власти и Президента, который четко обозначил позицию, следовал ей и требовал этого от силовиков. Соответственно, они сработали тогда так, как должны были", - заявил он.-0-