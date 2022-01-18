Иванов: в проекте Конституции соблюден баланс полномочий между ветвями власти

18 января, Пружанский район /Корр. БЕЛТА/. В проекте изменений и дополнений в Конституцию соблюден баланс полномочий между ветвями власти. Такое мнение высказал сегодня управляющий делами Президента - уполномоченный представитель главы государства по Брестской области Валерий Иванов на встрече с коллективом Пружанского молочного комбината, передает корреспондент БЕЛТА.

"Очень важный и один из самых обсуждаемых разделов Конституции - о Президенте Республики Беларусь. Подготовленные изменения обеспечивают баланс полномочий: нельзя создать риск двоевластия. Сохраняя Беларусь президентской республикой, политическая система выстраивается так, чтобы каждая ветвь власти была сбалансированной и имела рычаги воздействия на другую, если та становится на путь нарушения Конституции и законодательства", - обратил внимание Валерий Иванов.

В проекте Конституции предлагается ужесточить требования к кандидатам на должность главы государства. Например, на пост Президента могут претендовать граждане не моложе 40 лет. Перед выборами они должны постоянно проживать в стране не менее 20 лет.

Валерий Иванов остановился на разделе о Всебелорусском народном собрании. В проекте Конституции определены его статус, порядок формирования и полномочия. "ВНС станет высшим представительным органом народовластия, будет выполнять стабилизирующую и консолидирующую функцию общества. Особый статус собрания обеспечивается участием в его деятельности представителей всех ветвей власти, органов местного самоуправления, а также гражданского общества. При таком подходе исключаются риски разбалансировки государственного аппарата", - сказал управделами Президента.

В частности, предлагается, чтобы ВНС принимало основные стратегические и программные документы страны, инициировало изменения в Конституцию и принятие других законов. Всебелорусское народное собрание будет вправе давать оценку легитимности выборов. "В число полномочий ВНС внесены вопросы формирования важнейших конституционных органов: Конституционного и Верховного судов, Центральной избирательной комиссии. Это пример передачи собранию части президентских полномочий", - добавил Валерий Иванов.-0-

Фото Вадима Якубёнка