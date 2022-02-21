Ивановский: в геополитической ситуации напряженности необходимо сосредоточиться и не истерить

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В нынешней геополитической ситуации напряженности необходимо сосредоточиться и не истерить, заявил эксперт в сфере безопасности Александр Ивановский в эфире ток-шоу "По существу" на телеканале СТВ, сообщает БЕЛТА.

"Я бы полагал, что все-таки нужно сосредоточиться, не разбрасываться и не истерить в этой ситуации. Нужно быть очень собранными и готовыми к мобильному развертыванию ситуации. Вопросы, которые мы поднимаем, должны решать специалисты, люди подготовленные и владеющие панорамным видением, видением в целом. Я бы не сказал, что мы вообще не готовы к развертыванию всех этих событий. Если бы мы не были готовы, нас бы давно уже попробовали наши соседи слева, справа и с юга", - сказал Александр Ивановский.

Говоря о провокациях во время совместных оперативных учений "Союзная решимость - 2022", заместитель командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил - начальник авиации Андрей Лукьянович заметил, что они были и до учения, и во время, и после. "Причем настораживает тот факт, что если провокации до этого момента были только с западных границ, то есть с территории Польши, Литвы, то, к сожалению, во время учений мы видим провокации и со стороны южной соседки", - сказал он.-0-