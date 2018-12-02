Из Беларуси надо "импортировать" форматы сельского быта - Маргвелашвили

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форматы сельского быта надо "импортировать" из Беларуси. Такое мнение в интервью телеканалу ОНТ высказал президент Грузии Георгий Маргвелашвили, сообщает БЕЛТА.

Грузинский президент отметил успехи Беларуси по направлению животноводства и возделывания сельхозкультур. Подчеркнул, что видны успехи в создании стабильной базы для уверенности сельского жителя в перспективах. "Из Беларуси нужно импортировать форматы развития сельского быта", - сказал Георгий Маргвелашвили.

Говоря о личных контактах на высших уровнях при развитии отношений между государствами, грузинский лидер отметил, что всегда существует интерес к личности Президента Беларуси. "Личность Александра Григорьевича, я думаю, играет особое значение не только для меня, но и для других моих коллег - потому что насчет Беларуси мы часто общаемся с другими президентами. У всех, с кем я общался, есть интерес к личности Александра Григорьевича. Для меня смысл этого интереса исходит из того, что я вижу лидера, который дал ответ на вопрос - как не разворовывать страну, как сохранить государство, которое переходит на новый формат экономики, переходит на рыночные отношения, однако это рыночное отношение и этот новый формат не идет через "лунку" жизни", - пояснил Георгий Маргвелашвили.-0-