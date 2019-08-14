Избирательная кампания в Беларуси проходит в политически стабильных условиях - Ермошина

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентская избирательная кампания в Беларуси проходит в политически стабильных условиях. Об этом сказала сегодня журналистам в пресс-центре БЕЛТА председатель ЦИК Лидия Ермошина.

Руководитель ЦИК отметила, что период проведения кампании весьма благоприятен для выборов. "Кампания проходит, как мне кажется, в политически стабильных условиях", - сказала Лидия Ермошина.

Характеризуя специфику белорусских избирательных кампаний в целом, сравнивая их с зарубежными, Лидия Ермошина отметила, что "у нас выборы социальные". Так, кандидаты бесплатно получают большие возможности для предвыборной агитации - выступления в государственной прессе, участие в теледебатах и т.д.

Председатель ЦИК напомнила, что в Беларуси нет голосования по партийным спискам. "И поэтому у нас невозможно прикрыться популярным брендом - каждый должен что-то из себя представлять", - подчеркнула она.

Глава Центризбиркома добавила, что не видит ничего, что разительным образом отличало бы нынешнюю избирательную кампанию от предыдущих. Однако особенности есть. Так, планируется шире использовать информационные технологии. "Скоро заработает приложение к мобильным телефонам, где можно будет определить месторасположение избирательного участка и даже номер избирательного округа. Это большое подспорье для сборщиков подписей", - анонсировала одно из нововведений Лидия Ермошина.

В этом году организаторы выборов будут еще более усиленно работать над обеспечением прав лиц с ограниченными физическими возможностями, добавила она. Так, всем телеканалам предложено, и они согласились обеспечить субтитрами выступления кандидатов. Кроме того, на избирательных участках будут создаваться специальные места для голосования людей с ограниченными физическими возможностями. "То есть либо будут создаваться специальные, более широкие кабины для голосования, либо выделяться места с низким столом", - сказала председатель Центризбиркома.-0-

ЦИК Беларуси пригласили понаблюдать за внеочередными парламентскими выборами в Молдове "Центральной комиссией получено приглашение принять участие в наблюдении за внеочередными парламентскими выборами в Молдове и за выборами местных советов", - сказала Лидия Ермошина.

Предвыборная агитация на парламентских выборах в Беларуси стартует в середине октября Лидия Ермошина поделилась ожиданиями от предвыборной агитации, подчеркнув, что только от кандидатов в депутаты зависит, насколько этот этап будет запоминающимся.

Выступления кандидатов в депутаты по радио и телевидению начнутся с 20 октября "С 20 октября будут проходить, по рабочим дням. Радиовыступления будут с 7.00 до 8.00, телевизионные - с 19.00 до 20.00", - сказала Лидия Ермошина.

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