Избирательная кампания в Беларуси прошла достойно - Лебедев

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кампания по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Беларуси была организована достойно. Об этом сегодня журналистам заявил глава миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Кампания была организована хорошо, достойно", - сказал Сергей Лебедев. Глава миссии отметил, что миссия зафиксировала незначительное количество недостатков, которые носили технический характер. "Это единичные случаи не могут повлиять на итоги голосования", - подчеркнул он.

Миссия СНГ была самой многочисленной на парламентских выборах в Беларуси. В ее составе было 475 представителей восьми стран Содружества.-0-

Парламентские выборы в Беларуси - мнения международных наблюдателей Беларусь пригласила на выборы зарубежных наблюдателей от различных международных структур. В их числе СНГ, БДИПЧ ОБСЕ, Парламентская ассамблея Совета Европы, Шанхайская организация сотрудничества и другие.