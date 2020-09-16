Изменения в законодательстве должны быть четко выверены, а не отвечать на сиюминутные запросы - Караник

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Изменения в законодательстве должны быть четко выверенными и содействовать развитию государства, а не отвечать на сиюминутные запросы части общества. Об этом заявил журналистам председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник после встречи Президента Беларуси Александра Лукашенко с политическим активом страны, передает корреспондент БЕЛТА.

Губернатор обратил внимание на очевидный факт, что перемены ради перемен либо перемены, которые ухудшат жизнь людей, - это явно не то, что сейчас требуется Беларуси. "Мы должны четко выверить позиции и внести в Конституцию, в избирательное законодательство, в закон о партиях такие изменения, которые будут не реакцией на сиюминутные запросы, а заложат прочный фундамент дальнейшего динамичного и поступательного развития страны, которые позволят эффективно функционировать всем органам управления, более оперативно решать появляющиеся вопросы. И в то же время не создадут опасности, проблем в будущем", - сказал он.

Владимир Караник подчеркнул, что при решении вопросов государственного устройства эмоции - не лучший советчик. "Должны быть холодный расчет, анализ лучших юридических практик по всему миру и четкое выстраивание позиции, какие именно изменения внести, чтобы жизнь наших людей стала лучше, а государство начало функционировать более эффективно", - уверен председатель облисполкома.

Он также обратил внимание на контрпродуктивность мер, которые пытаются продвинуть оппоненты власти. Например, неуплата налогов, изъятие вкладов из банков и тому подобное. "Они ведут к развалу экономики, развалу страны. Уровень жизни опустится, и нам придется сначала преодолевать негативные последствия, а потом созидать что-то новое. Вместо этого надо бережно сохранить все, что есть, и создать прочный фундамент для последующего государственного строительства", - считает Владимир Караник.-0-