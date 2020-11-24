Израиль намерен укреплять культурные связи с Беларусью - посол

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Израиль намерен укреплять культурные связи с Беларусью. Об этом рассказал журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль Алекс Гольдман-Шайман, который вручил верительные грамоты Президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Одной из важных задач своей дипломатической деятельности он видит дальнейшее развитие культурных контактов. "Как посол я намерен укреплять инфраструктуру, на которой мы будем продолжать строить отношения между Израилем и Беларусью по всем спектрам. Это и продвижение культурных отношений, и, конечно же, наше общее наследие, память холокоста, которую мы хотим укрепить", - сказал посол.

Наряду с этим Алекс Гольдман-Шайман коснулся других направлений взаимодействия, в числе которых важное место отводится экономике и наращиванию взаимного товарооборота.

Он отметил заинтересованность в увеличении туристического обмена, особенно с учетом введенного в 2015 году безвизового режима между Беларусью и Израилем. "Мы заинтересованы увеличить количество туристов из Беларуси в Израиль, и есть израильтяне, которые хотят приехать, познакомиться с вашей страной и посетить те места, где наши лидеры родились и жили". В частности, речь идет об уроженце Беларуси Шимоне Пересе, который был премьер-министром Израиля в 1984-1986 годах и 1995-1996 годах, а с 2007 по 2014 год - президентом страны. Также это выходец из Беларуси Элиэзер Бен-Йехуда, который возрождал в Израиле иврит в качестве современного разговорного языка".

Посол подчеркнул, что в настоящее время идут переговоры о том, чтобы реализовывать туристические проекты по местам рождения в Беларуси ставших впоследствии известных израильтян.

"Израиль ценит отношения с Беларусью", - резюмировал дипломат.-0-