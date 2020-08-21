21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Владимир Макей обратился с заявлением к главам МИД стран ЕС в связи с многочисленными заявлениями последних в отношении Беларуси. Текст обращения размещен на сайте МИД, сообщает БЕЛТА.

"Вы прекрасно знаете меня, знаете Беларусь и белорусов. Сейчас не 18 век, не 2010 и даже не 2015 год. Республика Беларусь - уже реальность. Реальность для Европы, реальность для Евросоюза, реальность для каждой из ваших стран. Поэтому призываю жить, контактировать и взаимодействовать с этой реальностью", - отметил Владимир Макей.

Он признал, что далеко не всегда и не во всем совпадают подходы Беларуси и различных стран ЕС. "Но при первых серьезных испытаниях для становления нашей страны вы снова сразу призываете к санкциям. Этим, по сути, вы подтверждаете правоту тех, кто не верит в нашу суверенную способность выстроить равноправные и выгодные всем сторонам отношения с вашими государствами", - обратил внимание министр.

Беларусь, по его словам, уже переживала введение санкций, и история страны на этом не заканчивалась. "Мы их пройдём так же, как и предыдущие. Результат их действия вам известен. Все вместе мы точно потеряем время. Потеряем ритм, который нужен нашим странам и обществам, тем более в современном быстром мире", - уверен Владимир Макей.

Он констатировал, что в Беларуси сейчас сложная ситуация. "Но какая из ваших стран не проходила болезненные этапы национального взросления? Дайте и нам его пройти. Лучше с вашей помощью, но без попыток принуждения с использованием политических, финансовых и других очевидных рычагов. Прошу простить, но мы не сможем это рассматривать иначе, как недоброжелательные действия, наносящие ущерб суверенитету Республики Беларусь, и не сможем это оставлять без противодействия. Но я все еще верю в возможности и перспективы нормальных, добрососедских, цивилизованных межгосударственных отношений между нашими странами. Потому что это в интересах всех: и Беларуси, и Европы, и всей Евразии. Прошу задуматься об этом без эмоций", - подчеркнул министр.-0-