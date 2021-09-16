Яков Кедми: Польша и Литва хотят поживиться за счет Беларуси, а США использовать ее как плацдарм

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польша и Литва хотят поживиться за счет Беларуси, а не просто получить дополнительные дивиденды от Запада за свои действия по отношению к Беларуси. Такое мнение высказал известный израильский политический эксперт, бывший руководитель секретной службы "Натив" Яков Кедми в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"У Польши и Литвы по отношению к Беларуси нет только солидарности с Западом и попытки завоевать дополнительные дивиденды от действия против нынешней белорусской власти. У них есть конкретные претензии к Беларуси: они, в отличие от других, хотят поживиться за счет Беларуси", - считает эксперт.

По его мнению, для польских и литовских элит термины "великая Польша" и "великая Литва" еще не канули в лету, и страны претендуют на часть территории современной Беларуси. "Их политика основывается на их мировоззрении, - пояснил Яков Кедми. - В этом разница между польско-литовским отношением к Беларуси и, например, украинским, немецким или американским. Там все направлено на одно: Беларусь - это слабое место, если оторвать ее от России и превратить в антироссийский плацдарм так же, как Украину, это может приблизить конец России как государства".

"Беларусь для них - инструмент, не больше. Сама Беларусь, развитие Беларуси и будущее белорусского народа никого в мире не интересует и никогда не интересовало", - подчеркнул политолог.-0-