Яков Кедми: санкции в отношении Беларуси Запад ввел от бессилия

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санкции в отношении Беларуси Запад ввел от своего бессилия. Такое мнение высказал известный израильский политический эксперт, бывший руководитель секретной службы "Натив" Яков Кедми в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Санкции в отношении Беларуси - они от бессилия. Они (коллективный Запад. - Прим. БЕЛТА) ничего не могут сделать, поэтому пытаются продемонстрировать санкциями свое отношение", - отметил Яков Кедми.

Политолог подчеркнул, что принятые в отношении Беларуси ограничительные меры никогда ни к чему не приведут. "Никогда западные санкции не приводили к изменению власти или режима, ни в одной стране, начиная с санкций против Советского Союза 1922 года и кончая последними санкциями против Ирана", - обратил внимание эксперт.-0-