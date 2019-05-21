Япония намерена добиться новых успехов в развитии сотрудничества с Беларусью - Хироки Токунага

21 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Япония намерена добиться новых успехов в развитии сотрудничества с Беларусью. Об этом заявил временный поверенный в делах Японии в Беларуси Хироки Токунага на мероприятии в Минске по случаю вступления в должность нового императора Японии, передает корреспондент БЕЛТА.
Хироки Токунаго также отметил, что вступление в должность нового императора знаменует собой новую эпоху в развитии государства и его отношений с другими странами.
В свою очередь председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и безопасности Сергей Рахманов подчеркнул, что Япония сделала огромный скачок в своем развитии за последние годы. По его мнению, в дальнейшем это государство также достигнет больших успехов по всем направлениям.-0-
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