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26 ноября 2019, 21:55

Япония усилит сотрудничество с Беларусью - посол

Фото Алины Гришкевич
Фото Алины Гришкевич

26 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Япония намерена усилить сотрудничество с Беларусью. Это отметил Хироки Токунага сегодня на торжественном мероприятии по случаю начала своей дипломатической миссии в Беларуси в качестве Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году правительство Японии приняло решение о новом статусе своего дипломатического представительства в Беларуси - под руководством Чрезвычайного и Полномочного Посла", - обратил внимание Хироки Токунага. Таким образом, в Минске начало действовать полноценное посольство, ранее здесь работало отделение посольства с основным офисом в Москве.

"До этого я три года работал в Минске в качестве временного поверенного в делах Японии. Уверен, что сейчас будет еще больше возможностей для активизации контактов с Беларусью", - подчеркнул Хироки Токунага.

Он рассказал, что, получая назначение на должность посла, встречался с Императором и премьер-министром Японии и обсуждал дальнейшее развитие взаимодействия с Беларусью. Глава дипломатической миссии убежден в том, что белорусско-японские связи получат новое развитие.-0-

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