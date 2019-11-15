Явка избирателей за четыре дня досрочного голосования составила 27,5%

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За четыре дня досрочного голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва явка избирателей составила 27,5%. Такие данные размещены на сайте ЦИК, сообщает БЕЛТА.
По данным Центризбиркома, в Брестской области проголосовали 26,14% избирателей от общего числа включенных в списки по региону. В Витебской области явка составила 29,43%, в Гомельской - 29,96%, в Гродненской - 27,24%.
В Минской области на избирательные участки за четыре дня досрочного голосования пришли 28,65% избирателей, в Могилевской - 29,48%, в Минске - 23,05%.
Всего в списки избирателей включены почти 6,9 млн человек.
Досрочное голосование на выборах стартовало 12 ноября и продлится по 16 ноября включительно.-0-