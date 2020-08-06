Явка избирателей за два дня досрочного голосования составила 12,75%

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. За два дня досрочного голосования явка избирателей на выборах Президента Беларуси составила 12,75%. Такая информация размещена на сайте ЦИК, сообщает БЕЛТА.

По данным Центральной комиссии, в Брестской области проголосовали 11,26% избирателей от общего числа включенных в списки по региону. В Витебской области явка составила 12,16%, в Гомельской - 16,44%, в Гродненской - 10,01%.

В Минской области на избирательные участки за два дня досрочного голосования пришли 12,61% избирателей, в Могилевской - 14,61%, в Минске - 11,73%.

Общее число избирателей, включенных в списки, составляет 6 836 585 человек.

Досрочное голосование на выборах стартовало 4 августа и продлится по 8 августа включительно.-0-