Явка избирателей за три дня досрочного голосования составила 22,47%

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Новости темы "Выборы Президента Республики Беларусь"
7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. За три дня досрочного голосования явка избирателей на выборах Президента Беларуси составила 22,47%. Такая информация размещена на сайте ЦИК, сообщает БЕЛТА.
В Брестской области на избирательные участки пришло 20,45% избирателей от общего числа включенных в списки по региону, в Витебской - 21,18%, в Гомельской - 30,22%, в Гродненской - 20,05%.
В Минской области проголосовали 20,84% избирателей, в Могилевской - 26,14%, в Минске - 18,89%.
Общее число избирателей, включенных в списки, составляет 6 836 585 человек.
Досрочное голосование на выборах стартовало 4 августа и продлится по 8 августа включительно.-0-