Предварительная явка избирателей на парламентских выборах в Беларуси составила 77,22%

17 ноября Минск /Корр.БЕЛТА/. Предварительная явка избирателей на выборах депутатов Палаты представителей седьмого созыва составила 77,22%. Такая информация размещена на сайте ЦИК, сообщает БЕЛТА.

По данным на 20.00, в Брестской области проголосовали 79,34% избирателей от общего числа включенных в списки, в Витебской - 82,09%, в Гомельской - 81,38%. В Гродненской области явка составила 78,69%, в Минской - 78,95%, в Могилевской - 82,3%, в Минске - 63,26%.

Выборы в Беларуси состоялись по всем 110 округам. Избирательные участки закрылись в 20.00, идет подсчет голосов.-0-