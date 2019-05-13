Йоханнес Хан рассказал о завершении переговоров по соглашению о реадмиссии

13 мая, Брюссель /Корр. БЕЛТА/. Еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнес Хан на полях мероприятий, приуроченных десятилетию "Восточного партнерства", рассказал журналистам о завершении переговоров Беларуси и Европейского союза по соглашению о реадмиссии, передает корреспондент БЕЛТА.

"Думаю, мы в конечном итоге более или менее завершили переговоры по соглашению о реадмиссии. Нам необходимо определить дату и место, где мы его подпишем", - сказал Йоханнес Хан.

Касаясь подписания Приоритетов партнерства между сторонами, еврокомиссар пояснил, что разногласия между Беларусью и Литвой относительно БелАЭС не позволяют прийти к общему решению. "Мы обсуждаем с нашими друзьями и партнерами проблему Литвы и Беларуси, как мы можем решить эту озабоченность и в конечном итоге прийти к согласию. Мы понимаем, что Приоритеты партнерства - это то, что интересует всех", - добавил он.

Сегодня министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что рассчитывает на подписание соглашений с ЕС об упрощении визового режима и реадмиссии до конца года. "Мы намерены твердо продолжать курс на дальнейшее развитие наших отношений с Европейским союзом. Намерены добиться того, чтобы мы подписали Приоритеты партнерства. К сожалению, не по нашей вине процесс этот пока приостановлен", - обратил внимание дипломат.

Ранее сообщалось, что белорусская сторона уже давно готова заключить соглашение с ЕС по упрощению визового режима. Однако европейские партнеры выступают за его подписание в увязке с соглашением о реадмиссии. Этот документ обяжет Беларусь принимать обратно нелегальных мигрантов из различных стран, которые попали в Европейский союз через ее территорию. Поэтому в стране прорабатывали вопрос, как компенсировать финансовые затраты на депортацию этих граждан в их страны.-0-