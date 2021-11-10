Как Меркель обещала принять беженцев из Ближнего Востока и что из этого вышло

Власти Германии на протяжении последних лет заявляют о готовности принять беженцев из стран Ближнего Востока. Там им обещают предоставить право на проживание и работу, поэтому не удивительно, что мигранты, спасаясь от войны и боевых действий (к слову, развязанных в их странах самим же Западом), ищут спасение в Евросоюзе. Но сегодня многие зарубежные СМИ по какой-то причине забыли об обещаниях своих лидеров, а некоторые политики и вовсе делают вид, что таких заявлений никогда и не было. Давайте разберемся.

Краткая предыстория

Миграционный кризис в Европе вспыхнул не сегодня, не в октябре, не в 2021 или в 2020 году. Эти события тянутся десятки лет, а с новой силой проблема вспыхнула в 2015 году с обострением войн на Ближнем Востоке: в Сирии, Ираке, Афганистане, Ливии. Еще тогда канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала ошеломляющим приток мигрантов в Европу и пообещала, что власти Германии ускорят процедуру предоставления убежища и выделят дополнительные средства на помощь беженцам.

В то же время канцлер подчеркнула, что в одиночку Германия не может решить эту проблему, и призвала остальные страны Европейского союза принять такие же меры. Тогда-то в ЕС и начали делить беженцев, заявлять о квотах и возможностях. Например, французский президент Франсуа Олланд заявил, что его страна готова принять в ближайшие пару лет 24 тыс. беженцев.

"Германия готова принять всех, кто бежит из своих стран"

17 сентября 2018 года Ангела Меркель посетила Алжир. Там канцлер ФРГ провела переговоры с премьер-министром этой североафриканской страны Ахмедом Уяхья, сообщало информационное агентство AFP (Франс Пресс).

Как заявила канцлер по итогам встречи журналистам, "Германия готова принимать у себя тех, кто бежит из своих стран по серьезным причинам". Речь в первую очередь шла о беженцах из Сирии и Ирака. Тогда Меркель подчеркнула, что немецкие власти готовы предоставить таким людям "право на проживание и возможность работать".

В последний день августа 2021 года Ангела Меркель вновь подтвердила готовность Германии принять беженцев. Об этом зашла речь во время ее пресс-конференции с австрийским коллегой Себастьяном Курцем, писало немецкое издание Spiegel.

Канцлер ФРГ заверила, что Германия примет не только афганских сотрудников миссий бундесвера и Министерства иностранных дел, но и тех граждан Афганистана, которые нуждаются в убежище. "Мы всегда говорили, что хотим принять не только местных сотрудников (работавших на ФРГ), но и людей, которые особым образом были задействованы (в работе с Германией)... Мы все видели условия в аэропорту Кабула... Люди, которые нуждались в убежище, также были приняты", - сказала Ангела Меркель.

По ее словам, Германия рассчитывала эвакуировать с афганской территории до 40 тыс. человек.

"Мы справились". Или все же не справились?

Интересно, что буквально в начале ноября уже исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия справилась с миграционным кризисом 2015 года. По ее словам, это был один из самых больших вызовов для нее как для руководителя страны.

"Да, мы справились", - заявила Ангела Меркель в интервью медиакомпании Deutsche Welle.

Правда, и.о. канцлера ФРГ сделала оговорку, судя по которой проблем с миграцией так и не стало меньше. "Но мы, разумеется, еще не справились с тем, чтобы устранить причины, побуждающие людей становиться беженцами, мы еще не справились с тем, чтобы в Европе была единая система предоставления мигрантам убежища, - сказала Ангела Меркель. - У нас до сих пор нет устоявшегося баланса между странами исхода и странами прибытия, нам надо еще очень много сделать в том, что касается помощи развитию и легальной миграции".

Что вышло из обещаний Запада, мы наблюдаем уже много лет. Судя по тому, что творится на границах Европейского союза, с проблемой миграции лидерам ЕС так и не удалось справиться. Напряжение продолжает усиливаться, и ситуация на белорусской границе - лишь маленькая часть общей картины. В Европе это прекрасно осознают, но почему не хотят признаваться в этом?