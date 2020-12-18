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18 декабря 2020, 18:08

Как пандемия повлияла на отношения Беларуси и Пакистана - интервью

Пакистан рассматривает Беларусь в качестве важного партнера. Это отметил в интервью корреспонденту БЕЛТА Чрезвычайный и Полномочный Посол Пакистана в Беларуси Саджад Хайдер Хан, который в ноябре вручил верительные грамоты главе государства Александру Лукашенко. Дипломат рассказал об имеющихся наработках в двустороннем сотрудничестве, о готовящихся визитах на высшем уровне, а также о перспективах создания Пакистанского торгового дома в Минске.

- Господин посол, как бы вы оцениваете белорусско-пакистанское сотрудничество на данном этапе?

- Пакистан и Беларусь поддерживают прочное и многогранное сотрудничество в различных областях, представляющих взаимный интерес. И то, что так много было сделано за такой короткий промежуток времени, делает эти отношения поистине уникальными.

После визитов двух лидеров стран в 2015 году и открытия постоянных дипломатических представительств стороны подписали 77 меморандумов о взаимопонимании и соглашений. На данный момент многие соглашения находятся на стадии разработки. Я намереваюсь направить свои усилия на реализацию положений правовой базы, что позволит воплотить наши благие намерения в еще более ощутимые результаты для обеих сторон.

- Какие совместные проекты между Беларусью и Пакистаном продолжаются, несмотря на пандемию, и что все-таки приостановилось по этой причине?

- Я, конечно, согласен с тем, что пандемия в корне изменила традиционные способы взаимодействия во всем мире, и область межгосударственного сотрудничества не стала исключением. Однако импульс прошлых лет необходимо сохранить, и я буду работать вместе с белорусскими коллегами, чтобы адаптироваться к изменившейся реальности, используя современные технологические инструменты.

В настоящее время крупные пакистанские бизнес-группы ведут переговоры с МТЗ о совместном производстве тракторов в Пакистане.

Касательно вопроса о приостановке работы над совместными проектами, то невозможно не согласиться, что пандемия поставила правительства во всем мире в условия небывалого напряжения. Некоторые из наших двусторонних обязательств, включая проведение заседания совместной экономической комиссии, пришлось отложить.

Однако я считаю, что сотрудничество - это единственный путь вперед, и мы будем придерживаться наших планов.

- Налажены ли двусторонние контакты в фармацевтике и медицине?

- Хотя двусторонние контакты в области фармацевтики и медицины налажены, и обе стороны изучают направления сотрудничества, пандемия еще больше подчеркнула важность и актуальность такого рода взаимодействия.

В Пакистане хорошо развита фармацевтическая отрасль, и некоторые из наших препаратов уже присутствуют на белорусском рынке, но пока в небольшом ассортименте. Хотелось бы, чтобы качественные пакистанские лекарственные средства в большем количестве поставлялись в Беларуси. Уверен, что это область, в которой обе стороны могут получить огромную выгоду и где существует богатый потенциал для сотрудничества, поскольку он может быть использован для создания совместных предприятий и последующего выхода на рынки третьих стран.

Пандемия показала важность совместных усилий в противостоянии заболеваниям.

Кстати, хочу заметить, что в Пакистане, как и в Беларуси, во время первой волны пандемии не было резких ограничений в передвижении людей, не было остановки производства. Правительство приняло политику умной изоляции, что, как показала практика, было правильным решением.

Пакистан предпринимает все необходимые меры для борьбы с COVID-19. Очевидно, что и Беларусь на государственном уровне также прилагает должные усилия для противостояния инфекции.

- Сложно планировать что-либо из-за пандемии. Но все, обсуждается ли сейчас обмен визитами на высшем и высоком уровнях между Беларусью и Пакистаном?

- Что касается данного вопроса, я рад сообщить, что руководители обеих стран уже пригласили друг друга нанести визиты во взаимно удобные даты.

При этом хочу отметить, что премьер-министр Имран Хан провел очень сердечную и плодотворную встречу с Президентом Александром Лукашенко 14 июня 2019 года в Бишкеке на полях саммита ШОС, на котором оба лидера обменялись приглашениями. Не сомневаюсь, что когда пандемия закончится, мы будем активно работать над организацией данных визитов.

- Пять лет назад начала действовать белорусско-пакистанская комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству. Работает ли она сейчас и насколько активно?

- Совместная пакистано-белорусская комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству является одним из основных инструментов налаживания двусторонних экономических связей. Она активно функционирует и за последние пять лет провела пять сессий. Шестую сессию также планировали организовать в Минске в марте этого года, и, хотя ее пришлось отложить из-за пандемии, она состоится, как только ситуация улучшится.

А пока мы стараемся поддерживать виртуальное взаимодействие между бизнес-сообществами двух стран.

- Какие белорусские товары пользуются спросом в Пакистане и какие пакистанские - в Беларуси?

- Будучи родом из аграрной страны, первое, что приходит на ум, - белорусские тракторы, поскольку их можно повсеместно увидеть на полях Пакистана. Основные статьи белорусского экспорта в Пакистан включают тяжелую технику, удобрения и молочные продукты с высокой степенью переработки.

Что касается пакистанских продуктов, пользующихся спросом у белорусских покупателей, я бы сказал, что это рис, фрукты (мандарины), сухофрукты, текстиль, кожа и спортивные товары. Мы также работаем над созданием Пакистанского торгового дома в Минске, который не только поможет познакомить белорусские предприятия и покупателей с пакистанской продукцией, но и предоставит возможность пакистанским предприятиям беспрепятственно демонстрировать свои товары с целью расширения экспорта.

- Какие направления взаимодействия вы бы назвали перспективными в двусторонних отношениях?

- Обе стороны обладают значительным потенциалом для сотрудничества в сферах образования, науки и технологий, промышленности, текстиля, тяжелого машиностроения, сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственных технологий, включая получение семян и производство молочной продукции, в том числе продуктов с высокой степенью переработки.

Я также хотел бы упомянуть, что оборонная промышленность - это еще одна область сотрудничества, в которой мы уже достигли значительных результатов и продолжаем развивать контакты.

В этой связи мы проводим встречи на высоком уровне, и делегации с обеих сторон регулярно участвуют в выставках военно-промышленной техники. На май 2021 года запланирован визит руководства Национального университета обороны Пакистана, программа которого предусматривает знакомство с образовательной сферой, подготовкой белорусских специалистов, и военно-промышленным комплексом.

- Господин посол, какие ваши первые впечатления о Беларуси?

- Чтобы рассказать о своих первых впечатлениях, я должен вспомнить свой первый визит в Беларусь в августе 2015 года, когда был в составе делегации, сопровождавшей бывшего премьер-министра нашей страны во время визита в Минск. Это происходило в августе, и я был очарован богатством природы, красивым белорусским летом.

По правде говоря, любой иностранец не может не оценить по достоинству свежий воздух и чистоту Беларуси. Немаловажно также и качество человеческих ресурсов в вашей стране, которое я высоко ценю. Поскольку редко можно встретить таких высокообразованных, дисциплинированных и преданных своему делу специалистов.

- Появились ли у вас любимые белорусские продукты, блюда, товары?

- Я приехал в Беларусь недавно и все еще исследую кулинарные изыски. Но уже чувствую, что что-то из нижеперечисленного окажется любимым - драники, мороженое, творог или еще что-нибудь из огромного многообразия продуктов на основе картофеля, который широко используется в белорусской кухне.

Алина ГРИШКЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-

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