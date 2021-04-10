"Какие-то неожиданные вещи могут случаться и ночью" - Макей о рабочем графике в МИД

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью программе "Вопрос номер один" на телеканале "Беларусь 1" рассказал о своем рабочем графике и ответил на вопрос, прибавилось ли у дипломатов работы в последние полгода на фоне происходящих в стране и вокруг нее событий, сообщает БЕЛТА.

"У нас ненормированный рабочий день. Могут какие-то неожиданные вещи случаться и ночью, как это было, например, в период пандемии, когда нам пришлось вывозить наших граждан, оказавшихся в сложных ситуациях. Приходилось и ночью заниматься этими вопросами. Поэтому нельзя сказать, что у нас четко отрегулированный рабочий день. Я обычно приезжаю к 8 часам на работу, а уезжаю после того, как разобрался со стопкой документов на своем столе. Естественно, надо немножко времени уделять и общению с семьей, что тоже придает стимул в работе", - сказал министр.

Отвечая на вопрос, прибавилось ли работы в последнее время с учетом того, что Беларусь "шатают со всех сторон", Владимир Макей отметил: "Каждое время по-своему было сложным. То мировой финансово-экономический кризис разразился (когда наш экспорт упал, надо было заниматься активизацией нашей внешнеэкономической деятельности), то еще какие-то моменты".

"Я бы не стал говорить, что так уж чрезмерно прибавилось работы. Но появилось больше каких-то неприятных моментов, связанных с деструктивной деятельностью, к сожалению, наших европейских партнеров и оппонентов власти, оказавшихся за рубежом", - заявил министр.

Он привел слова покойного заместителя министра иностранных дел Олега Кравченко, которого охарактеризовал как выдающегося дипломата. Осенью прошлого года дипломат сказал: "Как стало интересно работать!".

"Я это к тому, что да, нас шатают, заявляя о якобы поддержке нашего суверенитета и независимости. На самом деле эти люди должны четко понимать, что они расшатывают государство Беларусь и саму государственность, - подчеркнул министр. - Появляются какие-то новые моменты, вызовы, на которые мы должны реагировать. Тем не менее, это интересная работа, которая направлена на то, чтобы караван и дальше продолжал свой путь".-0-