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25 ноября 2019, 13:45

Калининград хочет вернуть белорусские грузы в свои порты

Антон Алиханов
Антон Алиханов

25 ноября, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Калининград предлагает Беларуси вернуться к использованию его портов. Об этом губернатор Калининградской области России Антон Алиханов заявил сегодня на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня на заседании белорусско-российского совета по сотрудничеству мы будем обсуждать новые темы. И вот уже успели кратко обсудить: на наш взгляд, стоило бы вернуться к вопросу использования наших портовых мощностей", - сказал Антон Алиханов.

По итогам встречи с Президентом губернатор Калининградской области рассказал журналистам, что Александр Лукашенко позитивно отреагировал на идею создания портовых мощностей в Калининградском регионе. "Очень надеемся, что это станет одной из тем для разговора на высшем уровне между нашими лидерами", - отметил Антон Алиханов. - Мне кажется, что закрепление какого-то специфического товаропотока из Беларуси на Запад через калининградские порты для нашего региона было бы очень важно и серьезно".

По его словам, стороны обсуждают, какие виды белорусских грузов уже сейчас можно было бы перенаправлять на рынки европейских стран. При этом Калининград не претендует на переправку калийных удобрений, которые поставляются Беларусью через Клайпеду. "Сейчас Клайпедский порт более продвинут с точки зрения глубин. Но у нас есть как раз проект на углубление, расширение Калининградского канала. Подключение белорусских инжиниринговых, проектных компаний к этому и в дальнейшем перетягивание серьезного грузопотока было бы перспективным. А сейчас есть строительные материалы, которые можно было бы отправлять через наш порт, - добавил губернатор. - Плюс у нас есть уже достаточно наработанные связи с точки зрения вхождения на рынок, поэтому есть конкретика, которую сейчас будем обсуждать".-0-

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