Канада передаст Беларуси гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей во время телефонного разговора обсудил с министром иностранных дел Канады Франсуа-Филиппом Шампанем развитие двусторонних контактов, экономического диалога, взаимодействие в международных организациях. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Министры обменялись информацией о предпринимаемых в двух странах мерах по противодействию распространению COVID-19. "Владимир Макей выразил канадской стороне признательность за решение направить в Беларусь гуманитарную помощь для проведения мероприятий по борьбе с коронавирусом", - отметили в МИД.-0-